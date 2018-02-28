Son Dakika...Dışişleri'nden ABD'nin Suriye açıklamasına flaş tepki!

ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması



DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ

Serap Belovacıklı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin’de YPG’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ gerçekleştiren Türkiye’ye, BMGK’nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını ‘iyice okuma’ tavsiyesinde bulunmuştu. Suriye’de ateşkes kararının Suriye’nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, ‘Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes ‘insani yardım’ kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında’ demişti.Nauert, ‘Türkiye’nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta, ‘Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz’ diye konuşmuştu.Bu açıklamaya yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.