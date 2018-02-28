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Son Dakika...Dışişleri'nden ABD'nin Suriye açıklamasına flaş tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, BMGK'nın Suriye için aldığı ateşkes kararı için "Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" demişti. Bu açıklamaya yanı Dışişleri Bakanlığı'dan geldi. Dışişleri açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ifadeleri her türlü temelden yoksundur" ifadelerini kullandı.  

28 Şubat 2018, Çarşamba 10:28
Son Dakika...Dışişleri'nden ABD'nin Suriye açıklamasına flaş tepki!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin’de YPG’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ gerçekleştiren Türkiye’ye, BMGK’nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını ‘iyice okuma’ tavsiyesinde bulunmuştu. Suriye’de ateşkes kararının Suriye’nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, ‘Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes ‘insani yardım’ kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında’ demişti. 



Nauert, ‘Türkiye’nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı’ sorusuna verdiği yanıtta, ‘Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz’ diye konuşmuştu. 

ABD'den Suriye'de ateşkes açıklamasıABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması


DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ


Bu açıklamaya yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi. 
 


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