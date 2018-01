Son dakika! Dışişleri'nden Hakan Atilla açıklaması

İŞTE HAKAN ATİLLA'NIN CEZA ALACAĞI 5 SUÇLAMA



'a yönelikyu delmekle suçlanan ve'ta tutuklu yargılananiçindün kararını açıklamıştı.Jüri, 6 suçtan yargılanan Atilla’yı 5 davada suçlu bulmuş; 'kara para aklama' olayında ise suçsuz bulmuştu.Buna göre Atilla, kendisine atfedilen "ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD’yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulundu.12 jüri üyesinin her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından yargıç Richard Berman, 11 Nisan’da yapılacak duruşmada Atilla’nın alacağı cezaya karar verecek.Dün akşam yaşanan bu gelişmenin ardından'ndan bugün bir açıklama geldi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde ’delillere’ dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir" denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde ’delillere’ dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye’nin içişlerine müdahil edilmiştir.Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "ABD'deki bu dava siyasi bir kumpas davasıdır. Karar çok önceden verilmiş soruşturma bu kararın ilanı için kullanılmıştır. Hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır" dedi.Bozdağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Zarrab Davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası’nda hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada kararın, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab Davası, Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA, FBI, ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır.Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise, "Bankamız ile ilgili alınmış bir karar yoktur. Bankamız bu davada taraf değildir. Tüm işlemlerimiz şeffaftır" ifadeleri kullanıldı.Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir.Ülkemiz ekonomisine 80 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."Halkbank Hakan Atilla'nın İran yaptırımlarının ihlali ile ilgili ABD'de kısmen sonuçlanan davada suçlu bulunmasının ardından banka hisseleri hafif düşüşle açılması sonrasında yüzde 3'ün üzerinde yükselişte.Analistler ise henüz bu yükselişin nedenini açıklayacak bir gerekçe söylemediler.Bir analist "Biz de tam olarak anlayamıyoruz. Dönem dönem bazı hisselerde, taraf bilgisi denilen alış satış bilgileri, yani kimin alıp kimin sattığı görülmüyor. Halkbank hisselerinde de Ocak başından beri bu taraf bilgisi kapalı. Alıcılar bunu kullanıyor olabilirler" dedi.Halkbank hisseleri yüzde 0.37 düşüşle açılmasının ardından, 11.44 TL'ye yükseldikten sonra, saat 10:21'de yüzde 3.02 primle 11.25 liradan işlem görüyor.