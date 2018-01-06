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Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi

Diyarbakır'da genellikle kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'ndaki bir binada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor

06 Ocak 2018, Cumartesi 15:23
Son dakika: Diyarbakır'da bir binada patlama meydana geldi
Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'nda bir binanın 3'üncü katında saat 14.50 sıralarında bir patlama meydana geldi.


PATLAMADA YARALI VE CAN KAYBI OLMADI


Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamada yaralı veya can kaybının olmadığı tespit edildi.

Patlamanın ardından bölgeye giden ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, patlamanın nedeninin tespit edilmesi için çalışma devam ediyor.

DHA


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