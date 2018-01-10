İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Son dakika... Dolar 3.80 lirayı aştı

Yeni yılın ilk günlerinde gerileyen dolar, petrol fiyatlarındaki yükselmenin ardından yeniden 3.80 lirayı aştı. Böylece düşüşle açılan Borsa Endeksi'nde kayıplar yüzde 1.5'e yaklaştı

10 Ocak 2018, Çarşamba 16:19
Son dakika... Dolar 3.80 lirayı aştı
Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelime bağlı olarak zayıflayan dolar, 3.73 lira düzeyine kadar çekildikten sonra petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak günün ilk işlemlerinde 3.8024 liraya kadar çıktı.

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla 1.20 doların altına gerileyerek 1.1927 dolar düzeyine çekilen euro da 4.50 lirayı aşarak 4.5644 liraya kadar yükseldi.

TÜRKİYE'Yİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Başta petrol olmak üzere enerjisinin önemli bölümünü ithal eden Türkiye, petrol fiyatlarının yükselmesinden de olumsuz etkileniyor.

Petrol fiyatlarının düşük düzeylerde hareket ettiği 2017 yılında Türkiye'nin toplam enerji ithalatı 37 milyar doları aştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin sürmesi durumunda, Türkiye'nin enerji faturasının daha da yükseleceği ve "ekonominin yumuşak karnı" olarak nitelendirilen cari işlemler açığının yükselebileceği öngörüsüyle lira zayıflıyor.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)

Turcoin muamması! Son titan zinciri çalışanları kurdu (Turcoin nedir, nasıl alınır?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ücret açıklaması
Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak

Uludağ için müthiş plan: 2019'da liderler zirvesi yapılacak
Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!

Kredi kartı kullanırken bu hataları yapan yandı!
Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması

Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması
90.000 TL’lik dev bağış

90.000 TL’lik dev bağış

İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat

İlaç, medikal ve dental sektörlerinden 2 milyar dolarlık ihracat
Son dakika: İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Son dakika: İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti
Aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankaların ödeyeceği ceza arttı

Aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankaların ödeyeceği ceza arttı
Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek

Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün