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Son dakika: Dolar, Afrin harekatına nasıl tepki verdi?

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirmiş olduğu askeri operasyonun ilk tepkisi uluslararası piyasalarda dolar/TL kurunda görüldü. Cuma günü 3.80 seviyesinin hemen üzerinde kapanan dolar, bu sabah 3.82 seviyesinde

Son dakika: Dolar, Afrin harekatına nasıl tepki verdi?
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.
 

DOLAR VE EURONUN AFRİN'E İLK TEPKİSİ


Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. Bu harekatın asıl etkisi yurt içi piyasalarda hissedilecek ancak, ilk tepki Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında ilk işlemlerde 3.8322 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL kuru, saat 07:30'da cuma günü kapanışına göre yüzde 0,35 yükselişle 3.8235'da yer aldı. Euro ise yüzde 0,33'e yakın yükselişte 4.6725'den işlem gördü.


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