Son dakika: Dolar, Afrin harekatına nasıl tepki verdi?

DOLAR VE EURONUN AFRİN'E İLK TEPKİSİ

Adem Özdoğan

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine beklenen operasyonu cumartesi günü akşam saatlerinde başlattı. Zeytin Dalı adı verilen operasyonda ilk olarak F16’lar terör örgütlerine ait hedefleri bombaladı. F16’lar vurduktan sonra dün de tanklar sınırı geçti ve kara operasyonu başladı.Operasyon, hafta sonu başlatıldığı için piyasalar tarafında yansıması görülmedi. Bu harekatın asıl etkisi yurt içi piyasalarda hissedilecek ancak, ilk tepki Asya kotasyonlarında görülmeye başlandı. Cuma günü kapanış saatlerinde 3.8060 TL seviyesinde olan dolar kuru, Asya kotasyonlarında ilk işlemlerde 3.8322 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL kuru, saat 07:30'da cuma günü kapanışına göre yüzde 0,35 yükselişle 3.8235'da yer aldı. Euro ise yüzde 0,33'e yakın yükselişte 4.6725'den işlem gördü.