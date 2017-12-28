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SON DAKİKA

Son dakika! Dolar çok sert düşüyor

Dolar, Amerika ile vize sorununun ortadan kalktığı yönündeki haberler ardından çok sert düşüyor.

28 Aralık 2017, Perşembe 17:13
Son dakika! Dolar çok sert düşüyor
Amerika ve Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesiyle ilgili son dakika haberi dolar adeta çakıldı.

ABD ile vize sorununun ortadan kalktığı yönündeki haberler ardından güne 3,81 seviyesinde başlayan dolar, lira karşısında hızla düşüşe geçerek 3,7749 seviyesini gördü.

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Gün boyu 3.80-3.82 bandında hareket eden kur haber sonrası sert düşüş kaydetti. Euro/TL de 4.52'lere çekildi.

10 yıllık TL cinsi tahvil faizi 18 baz puan düşüşle %11.72'ye geriledi.
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