Son dakika! Dolar çok sert düşüyor

ABD ile vize krizinde sıcak saatler... ABD ile vize krizi çözüldü

Yaşar Can

Amerika ve Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesiyle ilgilihaberiadeta çakıldı.ABD ile vize sorununun ortadan kalktığı yönündeki haberler ardından güne 3,81 seviyesinde başlayan dolar, lira karşısında hızla düşüşe geçerek 3,7749 seviyesini gördü.Gün boyu 3.80-3.82 bandında hareket eden kur haber sonrası sert düşüş kaydetti. Euro/TL de 4.52'lere çekildi.10 yıllık TL cinsi tahvil faizi 18 baz puan düşüşle %11.72'ye geriledi.