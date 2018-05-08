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Son dakika! Dolar rekor tazeledi! 4.30 seviyesine yükseldi

Haftaya yükselişle başlayan kur, iki günde yüzde 1.29 artarak Salı günü TSİ 08:33'te 4.2853 seviyesinden işlem gördü. Kur daha sonra yükselişini sürdürerek 4.30 ile rekor tazeledi

08 Mayıs 2018, Salı 16:49
Son dakika! Dolar rekor tazeledi! 4.30 seviyesine yükseldi

Dolar/TL'de son zirve, 4 Mayıs'ta görülen 4.2901 seviyesindeydi. Euro/TL  gün içinde 5.1137'ye yükseldi. Euro 11 Nisan'da 5.1940 ile rekor kırmıştı. 

SEPET KUR REKORDA, BORSA 100 BİNİN ALTINI GÖRDÜ


Sepet kur da bugün 4.7036 ile rekorda. Borsa İstanbul gün içinde 100 bin seviyesinin altını gördü. Dolar endeksi %0.3 yükselişle 92.89'da..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi günü rezerv opsiyon meknizması kapsamında Döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55'ten yüzde 45'e çektiğini açıkladı.

Söz konusu değişiklik ile piyasadan 6.4 milyar TL'lik likiditenin çekileceğini ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına sunulacak.

Kur bu adım sonrası ilk etapta bir miktar gerilese de düşüşünü sürdüremedi. 


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