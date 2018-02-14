Son dakika... E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı (e-Devlet soyağacı sorgulama)



YOĞUNLUKTAN ASKIYA ALINMIŞTI

E-devlet soyağacı ne zaman açılacak? Sorgulama ekranı

Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

Mehmet Nuri Turan

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmiştie-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Devreye yeni bir bakanlık girmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlatmıştı.Yapılan çalışmaların ardından e devlet sorgulama ekranı bu akşam 23.30 sıralarında tekrardan erişime açıldı.