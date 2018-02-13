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Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: Ölü sayısı artıyor

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakların botu alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu öne sürülen en az 10 kişi için AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması yürütürken çıkan ceset sayısı 3’e yükseldi. 2 çocuğun ardından AFAD ekipleri bir de kadın cesedine ulaştı

13 Şubat 2018, Salı 17:57
Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: Ölü sayısı artıyor
Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botunun, saat 05.00 sıralarında alabora olduğu bildirildi.


Kaçaklara ait olduğu sanılan ters dönmüş bot
 

TÜRKÇE 'ÇOCUĞUMU KURTARIN' FERYADI 


Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi.


ÇIKAN CESET SAYISI 3'E YÜKSELDİ


Meriç Nehri’nde zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Çıkan ceset sayısı ise 3’e yükseldi. 2 çocuğun ardından AFAD ekipleri bir de kadın cesedine ulaştı.



Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı kaçak göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.


 



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