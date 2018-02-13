Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: Ölü sayısı artıyor

TÜRKÇE 'ÇOCUĞUMU KURTARIN' FERYADI



ÇIKAN CESET SAYISI 3'E YÜKSELDİ





Yusuf Cevahir

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botunun, saat 05.00 sıralarında alabora olduğu bildirildi.Kaçaklara ait olduğu sanılan ters dönmüş botAskeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi.Meriç Nehri’nde zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.Çıkan ceset sayısı ise 3’e yükseldi. 2 çocuğun ardından AFAD ekipleri bir de kadın cesedine ulaştı.Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı kaçak göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.