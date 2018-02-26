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Son Dakika... Edirne'de okullara kar engeli

Son Dakika... Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi

26 Şubat 2018, Pazartesi 20:34
Son Dakika... Edirne'de okullara kar engeli

HER ŞEY 20 DAKİKA İÇİNDE OLDU


Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

ANİDEN BASTIRDI


Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın (27 Şubat 2018 salı) için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

Edirne'de yoğun kar yağışıEdirne'de yoğun kar yağışı
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