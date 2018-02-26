Son Dakika... Edirne'de okullara kar engeli

HER ŞEY 20 DAKİKA İÇİNDE OLDU

ANİDEN BASTIRDI

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de yoğun kar yağışı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

Mehmet Nuri Turan

Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın (27 Şubat 2018 salı) için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.