Son Dakika... Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar engeli

HER ŞEY 20 DAKİKA İÇİNDE OLDU

ANİDEN BASTIRDI

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ

KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de yoğun kar yağışı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

Mehmet Nuri Turan

Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.Edirne’de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği'nin ilk-orta ve lise seviyeli okullarda eğitime bir gün ara vermesinin ardından, Trakya Üniversitesi de zorunlu tatil açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trakya Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur" dedi.Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın 27 Şubat Salı günü (1 gün) eğitime bir gün ara verildi.