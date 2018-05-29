Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.25'te Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, yerin 6,42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

13:25:00 39.5862 25.9907 4.5 -.- 4.1 4.1 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

12:36:52 38.0825 32.6482 0.0 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

12:32:28 37.3072 38.7363 0.0 -.- 1.9 -.- YARIMTEPE-(SANLIURFA)

12:26:46 37.3158 27.8197 0.0 -.- 1.8 -.- MENTES-MILAS (MUGLA)

12:26:34 37.0145 29.0480 27.6 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)

12:25:10 37.1578 27.8333 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)

12:22:58 37.1505 27.8703 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

12:12:33 39.5183 38.4803 3.6 -.- 2.0 -.- CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)