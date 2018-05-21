Son dakika... Ege ve Marmara için dolu uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek. Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.

CUMA, CUMARTESİ,PAZAR TÜM YURTTA YAĞIŞ

Öte yandan cuma gününden itibaren tüm yurtta yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm yurtta yağış bekleniyor.