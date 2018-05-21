Son dakika... Ege ve Marmara için dolu uyarısı
Bugün iç Ege, güney Marmara ve batı Anadolu'da şiddetli fırtına ve dolu yağışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek. Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.
CUMA, CUMARTESİ,PAZAR TÜM YURTTA YAĞIŞ
Öte yandan cuma gününden itibaren tüm yurtta yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm yurtta yağış bekleniyor.