Son dakika... Ege ve Marmara için dolu uyarısı

Bugün iç Ege, güney Marmara ve batı Anadolu'da şiddetli fırtına ve dolu yağışı olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

21 Mayıs 2018, Pazartesi 12:23 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 12:26
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da etkisini gösterecek. Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.

CUMA, CUMARTESİ,PAZAR TÜM YURTTA YAĞIŞ

Öte yandan cuma gününden itibaren tüm yurtta yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri tüm yurtta yağış bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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