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Son dakika! Elmander futbolu bıraktı, Galatasaray'a geliyor

İsveç'te Orgyrte forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son dakika! Elmander futbolu bıraktı, Galatasaray'a geliyor
Galatasaray'da ismi Fatih Terim'in yardımcıları arasında geçen Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı. Elmander bu açıklamayı instagram hesabından yaptı.

Elmander yaptığı açıklamada "Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı. Bütün kariyerim boyunca bana destek olan bütün kulüplerime ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük macerayı yaşadığım için çok gururlu ve şükran doluyum." ifadelerini kullandı.

İsveçli futbolcunun Türkiye'ye gelerek Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor...

Hasan Şaş, Ümit Davala, Taffarel ve Levent Şahin resmen Fatih Terim'in yardımcısı olmuştu.


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