Son dakika! Elmander futbolu bıraktı, Galatasaray'a geliyor

Erdinç Şahin

'da ismiyardımcıları arasında geçenfutbolu bıraktığını açıkladı. Elmander bu açıklamayı instagram hesabından yaptı.Elmander yaptığı açıklamada "Bugün benim için kenara çekilip, alanı genç jenerasyona bırakma zamanı. Bütün kariyerim boyunca bana destek olan bütün kulüplerime ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük macerayı yaşadığım için çok gururlu ve şükran doluyum." ifadelerini kullandı.İsveçli futbolcunun Türkiye'ye gelerek Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor...