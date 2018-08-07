Milyonlarca emeklinin beklediği haber az önce geldi. 11 milyon emekli Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiyenin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre; Emeklilere ikramiye 16 ve 17 Ağustos'ta ödenecek.

İŞTE İKRAMİYELERİN ÖDENECEĞİ TARİHLER

SSK ve Bağ-kur emeklileri bayram ikramiyelerini 16 Ağustos Perşembe günü alacak. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar ise ikramiyelerini 17 Ağustos Cuma günü alacak.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da bayram ikramiyesi ödemelerimizle emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

BAĞ-KUR ve SSK emekllilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini belirten Selçuk açıklamasının devamında şunları söyledi:

"16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.

11 MİLYON 767 BİN EMEKLİ İKRAMİYE ALACAK

Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak ödenecektir."