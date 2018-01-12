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Son dakika: Emniyet'ten Özel Harekat açıklaması (KHK ile statüsü değişen Özel Harekat Dairesi Başkanlığı açıklaması)

Emniyet Genel Müdürlüğü son dakika başkanlık statüsüne yükseltilen Özel Harekat Dairesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yapılandırılmış ve Özel Harekat Başkanlığı statüsüne yükseltilmişti

12 Ocak 2018, Cuma 11:41
Son dakika: Emniyet'ten Özel Harekat açıklaması (KHK ile statüsü değişen Özel Harekat Dairesi Başkanlığı açıklaması)
Emniyet Genel Müdürlüğü, KHK ile yapılandırılan Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada,  "Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur." denildi.  

Açıklama şöyle:

"25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur. 

16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır."


Özel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldıÖzel Harekat Daire Başkanlığı kaldırıldı
 
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