Son dakika! Emre Akbaba Başakşehir’de

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde’dankiralayanmilli oyuncusukadrosuna kattı.HaberTürk’te yer alan habere göre; genç yıldız, sezon sonuna kadarkalacak ve yeni sezondaforması giyecek. Bu transfer karşılığında iseverilecek.Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor'a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.