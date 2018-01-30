Son dakika! Emre Akbaba Başakşehir’de

Ara transfer döneminde Barcelona
’dan Arda Turan, Udinese’den Riad Bajic’i
kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’un
milli oyuncusu Emre Akbaba’yı
kadrosuna kattı.
HaberTürk’te yer alan habere göre; genç yıldız, sezon sonuna kadar Alanyaspor'da
kalacak ve yeni sezonda Başakşehir
forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor'a
verilecek.
Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor'a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.
Erdinç Şahin