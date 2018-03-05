Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Adem Özdoğan

Olumlu baz etkisinin de etkisiyle enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,23 artış gerçekleşti.Aylık en yüksek artış %2,57 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,24, eğlence ve kültürde %1,89, ev eşyasında %1,23 ve lokanta ve otellerde %0,95 artış gerçekleşti.Aylık düşüş gösteren tek grup %4,09 ile giyim ve ayakkabı olduAna harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %4,09 oranında düşüş gerçekleşti. Yıllık en fazla artış %15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleştiTÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %13,19, giyim ve ayakkabı %11,77, lokanta ve oteller %11,53 ve eğitim %10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.