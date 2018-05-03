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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, TÜFE yüzde 1.87 yıllık yüzde 10.85 oldu

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:11
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.5 artış tahmin ediliyordu. 
 

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ 


Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.
 

ULAŞTIRMADA ARTIŞ


Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.


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