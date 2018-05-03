Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ

ULAŞTIRMADA ARTIŞ

Adem Özdoğan

Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.5 artış tahmin ediliyordu.Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.TÜİK verilerine göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.