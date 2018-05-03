Son dakika! Enflasyon rakamları ve ABD verileri, dolar ve euroyu uçurdu

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Yusuf Cevahir

Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde artması, kurda sıçramaya neden oldu. Dolar/TL, enflasyonun açıklanmasıyla 4.17'den 4.23'e çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, ilk tepkinin ardından 4.20 seviyesinin altına geriledi.Kurda kapanış saatine kadar yatay bir seyir izlense de kapanış saatine yakın tansiyonu tekrar yükseldi. Dolar, 4.2411 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 17.38 itibariyle 4.2389 seviyesinde yer aldı.Benzer hareket euro cephesinde de yaşandı. Euro/TL, 5.0709'a kadar yükseldi ve ardından düşüşe geçti. Euro aynı dakikalarda 5,0714 civarında seyretti.Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise dünkü kapanış seviyelerinden açıldı. BİST 100, yalnızca 9 puanlık artışla 104.734 puandan güne başladı. Enflasyon rakamlarından sonra eksiye geçen BİST 100, yeniden toparlandı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 81 puanlık artışla 104.806 puandan girdi. Endeks, dolara paralel sınırlı hareketler gösterirken kapanış saatine yakın 104.000 seviyesinin altına indi. BIST 100 endeksi aynı dakikalarda yüzde 1.6'lık kayıpla 103.022 seviyesinde yer aldı.