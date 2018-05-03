Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Son dakika! Enflasyon rakamları ve ABD verileri, dolar ve euroyu uçurdu

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar/TL, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı. Kur ardından 4.20 seviyesinin altına inse de piyasa kapanış saatine yakın, Amerika'dan İmalat Dışı Sanayi Endeksi verilerinin açıklanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlenerek rekorunu 4,2411 seviyesine taşıdı; euro ise 5,07'yi gördü

03 Mayıs 2018, Perşembe 17:49
Son dakika! Enflasyon rakamları ve ABD verileri, dolar ve euroyu uçurdu
Nisan enflasyonunun beklentilerin üzerinde artması, kurda sıçramaya neden oldu. Dolar/TL, enflasyonun açıklanmasıyla 4.17'den 4.23'e çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Kur, ilk tepkinin ardından 4.20 seviyesinin altına geriledi.
 

DOLAR


Kurda kapanış saatine kadar yatay bir seyir izlense de kapanış saatine yakın tansiyonu tekrar yükseldi. Dolar, 4.2411 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Dolar/TL, saat 17.38 itibariyle 4.2389 seviyesinde yer aldı. 
 

EURO


Benzer hareket euro cephesinde de yaşandı. Euro/TL, 5.0709'a kadar yükseldi ve ardından düşüşe geçti. Euro aynı dakikalarda 5,0714 civarında seyretti. 
 

BIST


Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi ise dünkü kapanış seviyelerinden açıldı. BİST 100, yalnızca 9 puanlık artışla 104.734 puandan güne başladı. Enflasyon rakamlarından sonra eksiye geçen BİST 100, yeniden toparlandı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 81 puanlık artışla 104.806 puandan girdi. Endeks, dolara paralel sınırlı hareketler gösterirken kapanış saatine yakın 104.000 seviyesinin altına indi. BIST 100 endeksi aynı dakikalarda yüzde 1.6'lık kayıpla 103.022 seviyesinde yer aldı. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emekliye hem ikramiye hem zam!

Emekliye hem ikramiye hem zam!
Kamu yönetimi yeniden şekillendi

Kamu yönetimi yeniden şekillendi
Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı

Son dakika! Tapu harcında oran düştü; rakı, cin ve votkada vergi arttı
Apple hisseleri rekor kırdı

Apple hisseleri rekor kırdı
Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen halka arzdan vazgeçti
Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık

Kurtulmuş: Turizmde 2018'in ilk üç ayında bütün yılların rekorunu kırdık
'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'

'Çin ve Türkiye ortaklığı giderek artacak'
Rusya'nın domates üretimi arttı

Rusya'nın domates üretimi arttı
4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

4 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Trafikte makas atanlara büyük ceza

Trafikte makas atanlara büyük ceza