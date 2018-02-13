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Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu

Bir son dakika haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

13 Şubat 2018, Salı 14:38
Son dakika! Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu
CHP Milletvekili  Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde karar duruşması görüldü. 
 

5 YIL 10 AY


Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Enis Berberoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek. 14 Haziran 2017'de tutuklanan Enis Berberoğlu 9 aydır cezaevinde bulunuyordu
 

ENİS BERBEROĞLU'NUN İLK SÖZLERİ: MORALİNİZİ BOZMAYIN


İstanbul  2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu "Dvletin gizli belgelerine açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, "Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.
 

'25 YIL HAPİS' KARARI BOZULMUŞTU


İlk yargılamada Enis Berberoğlu hakkında mübbet hapis cezası istenmiş, mahkeme 25 yıl hapis cezası vermişti. Kararın bozulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılan ikinci yargılamanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. 

Enis Berberoğlu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" ile suçlanıyordu.
 

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Enis Berberoğlu kimdir?Enis Berberoğlu kimdir?

Caddebostan Büyük Kulüp’teki törenin onur konuğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu’ydu. Oya Berberoğlu, eşinin avukatı aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.

Berberoğlu mektupta meslektaşlarına şöyle seslendi: 

“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya... İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”


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