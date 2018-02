Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü

"EKSİKLER GİDERİLİR"



"AZ ÖNCE HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"

Serap Belovacıklı

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak bir savaşın içindeyiz. Dün sayısal olarak kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.Bir çok STK'lar yeni bir düzenlemeyele devam edecek. İlanihaye kalamayacaklar. Daha şeffaf daha yayılmacı anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak.