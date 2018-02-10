15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan Afrin'da Zeytin Dalı Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak bir savaşın içindeyiz. Dün sayısal olarak kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler" dedi. 

10 Şubat 2018, Cumartesi 15:08
Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.


"EKSİKLER GİDERİLİR"


Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.


"AZ ÖNCE HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ"


Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Tabi ki bütün bunlar olacak bir savaşın içindeyiz. Dün sayısal olarak kabarık miktarda füze depolarını imha edip yok ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor. Belki bizim helikopterimiz gidecek ama onlar bedelini misliyle değil kat be kat fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.

Bir çok STK'lar yeni bir düzenlemeyele devam edecek. İlanihaye kalamayacaklar. Daha şeffaf daha yayılmacı anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı

CHP'de yeni YDK görev dağılımı yapıldı
Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama

Son Dakika...Uçak krizinin ardından Suriye'den ilk açıklama
Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı

Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı
Son dakika... Trabzon Akçaabat'ta şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu

Son dakika... Trabzon Akçaabat'ta şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kıskananlar çatlasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kıskananlar çatlasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Adnan Oktar'ı yakan rapor

Adnan Oktar'ı yakan rapor
Kılıçdaroğlu'nun Man adası belgeleriyle ilgili karar çıktı

Kılıçdaroğlu'nun Man adası belgeleriyle ilgili karar çıktı
Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'la ilgili bomba iddia

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'la ilgili bomba iddia
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'de