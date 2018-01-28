Son dakika: Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Az önce komutanla konuştum, Burseya tepesini de düşüreceğiz



'ÖSO VE MEHMETÇİKLERİMİZ OLMAK ÜZERE 20 ŞEHİDİMİZ VAR'

'NEREYE KAÇARSANIZ KAÇIN ARKANIZDAYIZ'

BURSEYA TEPESİ BÖYLE BOMBALANDI

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce Komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484. İnşallah biraz sonra Buseyra Tepesi'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor" diye konuştu.Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce Komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484. İnşallah biraz sonra Buseyra Tepesi'ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor.Yahu ben karşımda Ferhatları görüyorum. Ferhat'a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin’e kavuştuysa, bizim Mehmedimiz de şu anda dağları delerek evelallah maksadına ulaşmanın şu anda imtihanını veriyor.Bunlar zannediyorlardı ki Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, affedersin bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler.İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez’dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum’un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı oldukça biz bu işleri aşarız. Peki ne yapacağız? Çıkmışlar şurayı şöyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Böyle bir şey yaptığınız zaman Gabar’da ne olduk? F-16 olduk. Tendürek’te ne olduk? F-16 olduk, tank olduk, top olduk bitirdik. Ve inlerine girdik inlerine. O televizyonlarda gördünüz değil mi? F-16’larımız onların inlerine nasıl giriyor. Nasıl bombaları oraya bırakıyor gördünüz. Her şeyimizle bu yoldayız.Paralel devletmiş, terbiyesize bak. Ne işin var senin o zaman Pensilvanya’da? Ha bunun demek ki paralel devleti Pensilvanya’da. Orada kurmuş. Buna bir 400 dönüm arazi vermişler, orada işi idare ediyor. Villalar millalar orada. Nereye kaçarsanız kaçın. Arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Size de sesleniyorum. İçinizde varsa bu FETO’cular, bunları valiliklere emniyet teşkilatına bildirin.Bunlar ümmeti böldüler, parçaladılar. Onun için bunları gördünüz yerde hemen yargı, savcılık bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden zaten başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslümanın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Ne buyuruyor sevgili peygamberimiz “Müslüman o kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindir” Olay bu.Terör örgütlerinin Afrin'den temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği operasyonun kilit noktalarından biri olan Burseya tepesi böyle bombalandı.