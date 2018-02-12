Son Dakika...Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

, Ankara İskitler'de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.Esnafın hep bir ağızdan “Bizi de götür Afrin’e başkanım. Hazırız. Allah’ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz” sözleri üzerine Erdoğan, “Evvelallah Kemal’in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin’e götür’ diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır” dedi. Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, “Hazırız başkanım” diye Erdoğan’a karşılık verdi.Erdoğan, ziyaretin ardından Beştepe’ye geçerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i kabul etti.