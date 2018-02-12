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Son Dakika...Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da esnaf ziyaretleri yaptı. Erdoğan burada yaptığı açıklama, "Afrin dediğimiz an bu millet hazır" ifadelerini kullandı. 

12 Şubat 2018, Pazartesi 17:53
Son Dakika...Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler'de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.



Esnafın hep bir ağızdan “Bizi de götür Afrin’e başkanım. Hazırız. Allah’ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz” sözleri üzerine Erdoğan, “Evvelallah Kemal’in takımı bir tarafa herkes ‘Bizi de Afrin’e götür’ diyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz’da meydanlara dedik,  herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır” dedi. Bunun üzerine dükkanda bulunan esnaf, “Hazırız başkanım” diye Erdoğan’a karşılık verdi.


Erdoğan, esnafın ricası üzerine hasta olan bir vatandaşla telefonda görüşerek acil şifa dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ESNAF ZİYARETİNDEN EN RENKLİ KARELER İÇİN TIKLAYINIZ.


Erdoğan, ziyaretin ardından Beştepe’ye geçerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i kabul etti.

 


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