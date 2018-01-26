Son dakika! Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü



'SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLİYOR'



HEDEF TÜM TERÖR UNSURLARI

MAY: DEAŞ'LA MÜCADELENİZİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Yusuf Cevahir

ilegörüştü. Türkiye’nin'nı, uluslararası hukuk temelinde ve'nden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundakikararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti.Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak İngiltere Başbakanı May’la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçladığını vurguladı.İngiltere Başbakanı May ise Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.