Son dakika! Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İngiltere Başbakanı Theresa May
ile telefonda
görüştü. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı
'nı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. Maddesi
'nden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi
kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
'SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLİYOR'
Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak İngiltere Başbakanı May’la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi.
HEDEF TÜM TERÖR UNSURLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçladığını vurguladı.
MAY: DEAŞ'LA MÜCADELENİZİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ
İngiltere Başbakanı May ise Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti.
İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.
Yusuf Cevahir