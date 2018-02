Son dakika! Erdoğan Kahramanmaraş'taki il kongresinde konuşuyor

SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN

Kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kahramanmaraş siz bir başkasınız be. Siz 16 Nisan halk oylamasında yüzde 74'lük evet oranıyla tüm Türkiye içinde 7. sırada yer alarak evet destan yazdınız. Şiir yazdığınızı bilirdim, makale yazdığınızı da bilirdim ama destan yazdığınızı yeni öğrendim.Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşaa etme sürecinde Maraş'ın verdiği bu desteği asla unutmayacağız. Bu kutlu şehir tarihin her döneminde milletine, ezanına, bayrağına, geleceğine her daim sahip çıkmıştır. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Sözüyle edasıyla her halinden kahramanlık akar.Zafer yolu vardı kara bağrında,Nice canlar helâk oldu yolunda,Bütün ülkemizde Anadolu’da,Siftah mermisini yaktı Maraşlı.Eser oldu bu iş tarihte durur,İnsanlar fanidir sonunda ölür,Haksızlık sonunda (belasın) bulur,Unutulmaz bir iş yaptı Maraşlı.Gözünün o kararlılığıyla çalışkanlığıyla, destanlara konu olan Maraş gönül dünyasında da ayrı bir yere sahiptir. Güzel insanların şehri Maraş'ın havasından mıdır suyundan mıdır bilmiyoruz ama kahramanlık madalyasının bu şehre çok yakıştığını çok iyi biliyoruz.Son 4-5 yıldır ülkemize karşı öyle çok saldırılar oldu. Teröristin yanında poz verdiklerinde Türkiye'yi korkutacaklarını zannediyorlar. Bu görüntü aslında hak ve özgürlük gibi kavramların içini boşaltıyor. Bu tavırlar milletimizin sakalını kesmeye benzer. Bizler ise inşaa etmek istedikleri yapının kollarını bacaklarını kırarız haberleri yok. Kesilen sakal daha gür çıkar, ama kol bacak bir daha çıkmaz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu.15 Temmuz'da meydanlara dedik siz de meydanlara döküldünüz. Şimdi de böyle bir karar aldığımız anda hemen haberi veririz önce şahsım sonra da inanıyorum ki edeler ve milletim hep birlikte cepheye yürürüz. Az önce söylediğim söz, İnebahtı savaşında donanmamızın bir kısmını kaybettiğimiz aynı zamanda Kıbrıs'ı ele geçirdiğimiz bir dönemde söylenmiştir.Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,Galip et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!Deyip yürüdük biz.Dün Cumaydı. Mehmedimiz rükudaydı operasyon öncesi. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Bugün de terör örgütlerini ve onların arkalarındaki güçleri eninde sonunda çökerteceğiz. Buna iman ediyoruz. Biz şuna inandık, Rabbim ne buyuruyor. Allah'ın yardımı evalallah yakındır, onu müjdele diyor. Biz de o müjdeye doğru koşuyoruz ve bu millet mehmetleriyle inşallah o müjdeye nail olacaktır.Gitme kararı aldığımız zaman merak etmeyin biz sizi burada bırakmayız. Şimdi eğitimli kadrolarımız orada. Sefer görev emri olanlar hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok.(Erdoğan'ın konuşması sırasında bordo bereli bir kız çocuğu kameralara yansıdı. Ardından Erdoğan küçük kızı yanına getirtti. Minik kız oldukça heyecanlandı ve gözleri doldu.)