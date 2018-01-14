Son dakika! Erdoğan: Terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz

'NE DEDİM? BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

Top atışları yeniden başladı!



“TOPUNU BİRDEN MEZARA GÖMEBİLECEK İMKANA SAHİBİZ”



'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...'

Yusuf Cevahir

İşte Erdoğan’ın Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Tokat 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmadan satır başları:İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. “Suriye Demokratik Güçleri” Bunları artık yutmuyoruz. Gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım.Onun için terörist Gabar’da da teröristtir, Kandil’de Sincar’da Afrin’de de teröristtir. Birileri bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye’deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz.Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Ve kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettiklerini meşrulaştırmaya çalışabilir. Ama bizim için terörist her yerde teröristtir. Türkiye bu şer şebekelerinin topunu birden mezara gömebilecek imkana sahiptir. Bak şimdi gelirken tepemizde ATAK helikopterlerimizi gördük. Bunlar bizim şu 15 yıllık iktidarımız döneminin şu anda ordumuza kazandırdığı yerli helikopterlerimizdir.Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Ne kadar gerçek, sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz.