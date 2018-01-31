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Son dakika! Erdoğan ve Putin telefonda Afrin ve Soçi'yi görüştü

Erdoğan ve Putin, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye’yle ilgili gelişmeleri ele aldı.

31 Ocak 2018, Çarşamba 13:47
Son dakika! Erdoğan ve Putin telefonda Afrin ve Soçi'yi görüştü
Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesinde, Ulusal Diyalog Kongresi’nde  yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat  çekildi.
 

EN ÖNEMLİ SONUÇ YENİ ANAYASA


İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkati çektiler. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana'nın yanısıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladılar.
 

İDLİB'TE YAŞANAN GÜVENLİK SORUNLARI


Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye'nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin'le bilgi paylaşımında da bulundu.
 

AKKUYU VE TÜRK AKIMI


Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettiler.

 


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