CHP Milletvekili Eren Erdem, "Zaman gazetesine Genel Başkan'ın talimatıyla gittim, MİT TIR'ları belgelerini Tezcan'dan aldım" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Milletvekili Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

TEZCAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Tezcan, CHP Milletvekili Eren Erdem 'in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi. Tezcan şöyle konuştu: "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar. Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder. Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur. Bu iş bu kadar basittir."