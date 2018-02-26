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Son dakika! Erken seçim beklentisi yükseliyor

Ufukta erken seçim mi var? Ankara'da kulislerde erken seçim beklentisi ne durumda? Son siyasi gelişmeler neyi gösteriyor? İddiaya göre erken seçim beklentisi yeniden yükselmeye başladı. İşte detaylar

26 Şubat 2018, Pazartesi 09:02
Son dakika! Erken seçim beklentisi yükseliyor
Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre son siyasi gelişmeler nedeniyle Meclis kulislerinde erken seçim beklentileri yeniden yükselmeye başladı. Ak Parti-MHP kulislerinde nelerin erken seçim işareti olduğu, erken seçimin neden olması ya da neden olmaması gerektiği tartışlılıyor. AK Parti kulislerinde erken seçim işareti olarak bir çok gelişmeye dikkat çekiliyor.
 

KHK YERİNE MECLİS'TE YASAMA SÜRECİ


Öncelikle alınan bazı ekonomik kararlar Meclis'e sunulan yasa tasarı ve teklifleriyle sağlanan bazı imkanlar, KHK'ların bırakılarak normal yasama sürecine geçilmesi dikkat çekici işaretler olarak yorumlanıyor.
 

ARALIKSIZ KONGRELER VE AÇILIŞLAR


Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan be Başbakan Binali Yıldırım'ın iki koldan aralıksız il kongreleri ve açılışlar gerkeçesiyle yurt gezisine çıkması seçim atmosferi olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oya ihtiyaç olduğunu vurgulayna AK Parti kaynakları MHP ile ittifak yapıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyun milletvekili seçiminde yakalanamaycağını kaydediyor.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim pusulasının aynı zarfa atılmasına dair düzenleme milletvekili seçimine destek çalışması olarak yorumlanıyor.

İKİ AYRI SİNYAL


Yerel seçime bir yıl kala değişiklikler ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yasal değişikliklerin gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin değişikliklerin de önünün alınması bir erken seçim emaresi olarak gösteriliyor.
 

MECLİS GÜNDEMİ 15 NİSAN'DA TAMAMLANIYOR


Meclis gündeminin 15 Nisan'a kadar tamamlanması kararı da Erken Seçim sinyali olarak değerlendiriliyor. Yerel seçimlerin uzun süre iktidarda kalan partiler açısından genel olarak handikap olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanının oyunun ivmesinden yararlanan bir genel seçim oyuyla, olabilecek en yüksek oyun alınması yerel seçime de bu hava ile girilmesi gerektiği savunuluyor. Ülkenn kritik bir süreçten geçtiği dömemde yeni sisteme geçişin daha fazla uzamaması gerekçesiyle erken seçim gündeme gelirse konu MHP lideri Bahçeli ile istişare edilecek. Cumhurbaşkqanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye rağmen bir karar almayacağı belirtiliyor. Daha önce seçime karşı çıkan MHP liderinin böyle bir gelişme karşısında alacağı tutumun belirleyici olacağı vurgulanıyor.


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