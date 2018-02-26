Son dakika! Erken seçim beklentisi yükseliyor

KHK YERİNE MECLİS'TE YASAMA SÜRECİ

ARALIKSIZ KONGRELER VE AÇILIŞLAR

İKİ AYRI SİNYAL

MECLİS GÜNDEMİ 15 NİSAN'DA TAMAMLANIYOR

Yaşar Can

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre son siyasi gelişmeler nedeniylekulislerinde erken seçim beklentileri yeniden yükselmeye başladı.kulislerinde nelerin erken seçim işareti olduğu,neden olması ya da neden olmaması gerektiği tartışlılıyor. AK Parti kulislerinde erken seçim işareti olarak bir çok gelişmeye dikkat çekiliyor.Öncelikle alınan bazı ekonomik kararlar Meclis'e sunulan yasa tasarı ve teklifleriyle sağlanan bazı imkanlar, KHK'ların bırakılarak normal yasama sürecine geçilmesi dikkat çekici işaretler olarak yorumlanıyor.Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan be Başbakan Binali Yıldırım'ın iki koldan aralıksız il kongreleri ve açılışlar gerkeçesiyle yurt gezisine çıkması seçim atmosferi olarak yorumlanıyor.Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oya ihtiyaç olduğunu vurgulayna AK Parti kaynakları MHP ile ittifak yapıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyun milletvekili seçiminde yakalanamaycağını kaydediyor.Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim pusulasının aynı zarfa atılmasına dair düzenleme milletvekili seçimine destek çalışması olarak yorumlanıyor.Yerel seçime bir yıl kala değişiklikler ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yasal değişikliklerin gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin değişikliklerin de önünün alınması bir erken seçim emaresi olarak gösteriliyor.Meclis gündeminin 15 Nisan'a kadar tamamlanması kararı da Erken Seçim sinyali olarak değerlendiriliyor. Yerel seçimlerin uzun süre iktidarda kalan partiler açısından genel olarak handikap olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanının oyunun ivmesinden yararlanan bir genel seçim oyuyla, olabilecek en yüksek oyun alınması yerel seçime de bu hava ile girilmesi gerektiği savunuluyor. Ülkenn kritik bir süreçten geçtiği dömemde yeni sisteme geçişin daha fazla uzamaması gerekçesiyle erken seçim gündeme gelirse konu MHP lideri Bahçeli ile istişare edilecek. Cumhurbaşkqanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye rağmen bir karar almayacağı belirtiliyor. Daha önce seçime karşı çıkan MHP liderinin böyle bir gelişme karşısında alacağı tutumun belirleyici olacağı vurgulanıyor.