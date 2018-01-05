Son Dakika! Erman Kunter’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası E Grubu
ilk maçında Darüşşafaka'ya
84-65 mağlup olmuştu. Sarı-Kırmızılılarda bu sezon alınan kötü sonuçlar üzerine yaşanan bu mağlubiyet, basketbol şubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal
'ın şubedeki görevlerinden ayrılmasına neden olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Erman Kunter'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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Erdinç Şahin