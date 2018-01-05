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Son Dakika! Erman Kunter’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

Galatasaray Odeabank'ta flaş ayrılık! Erman Kunter'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi...

Son Dakika! Erman Kunter’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olmuştu. Sarı-Kırmızılılarda bu sezon alınan kötü sonuçlar üzerine yaşanan bu mağlubiyet, basketbol şubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal'ın şubedeki görevlerinden ayrılmasına neden olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Erman Kunter'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu.  Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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