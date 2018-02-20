Son Dakika...Esad'a yakın güçler Afrin'e girmeye başladı iddiası



SÖZDE YPG SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

ERDOĞAN 'DURDURULDU' DEMİŞTİ



3 SAATLİK GÖRÜŞME



İBRAHİM KALIN: GİZLİ PAZARLIKLAR VAR



ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ HİÇ KİMSE DURDURAMAZ



ESAD İLE PYD/PKK İLİŞKİSİ

Serap Belovacıklı

Suriye devlet televizyonu, dün Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağını duyurmuştu. İddiaya göre, hafta içinde 52 kritik noktaya rejim askerleri konuşlanacak. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da ancak bu şartın terör örgütü tarafından kabul edilmediği belirtiliyordu. Reuters, Hizbullah'ın yayın organının Halep'ten gelen Esad'a yakın güçlerin Afrin'e girmeye başladığını duyurduğunu açıkladı. Habere göre, 'Halk Güçleri' olarak adlandırılan Esad yanlısı milisler, Afrin'e Nubul'un kuzeyindeki El Ziyara bölgesinden girmeye başladı. Öte yandan Suriye devlet televizyonu, TSK'nın, rejim yanlısı güçlerin girdiği bölgeyi vurduğunu açıkladı.Sputnik'e konuşan YPG Afrin sözde sözcüsü Brusk Haseke, Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin'e girdiğini, ordunun Afrin halkına yardım etmek için geldiğini söyledi.AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu" karşılığını vermişti. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu" diye konuşmuş, "Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna, "Görüşmelerden sonra..." cevabını vermişti.İddiaya göre, cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan bu yana 'kesinlikle görüşmeyiz' dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.sabah saatlerinde terör örgütü YPG ile'ın anlaştığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapmıştı. Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Rejim bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadelerini kullanmıştı.'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.