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Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki

Suriye ordusuna ait birliklerin bugün Afrin'e gireceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaya Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz.

19 Şubat 2018, Pazartesi 15:04
Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki
Suriye devlet televizyonu Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini açıkladı. Hükümetten bu iddiaya yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  "Şimdi, ’Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?’ bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat’ın doğusu için de geçerlidir" ifadelerini kullandı. 



Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyorSon Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor
Esad kuvvetlerinin saat 18.00 sıralarında Afrin' gireceği tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.


 


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