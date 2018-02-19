Son Dakika! Esad YPG ile anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk tepki

Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor

Serap Belovacıklı

Suriye devlet televizyonu Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini açıkladı. Hükümetten bu iddiaya yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi, ’Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer?’ bu önemli. Eğer rejim, buraya PKK’yı, YPG’yi temizlemek için girerse problem yok. Eğer burada YPG’yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye’yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat’ın doğusu için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.Esad kuvvetlerinin saat 18.00 sıralarında Afrin' gireceği tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.