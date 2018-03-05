Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

BİNAYA ELİNDE SİLAHLA NASIL GİRDİ?

GÜVENLİK SKANDALI!

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Erdinç Şahin

'ta bir kişi, belediyenin ek hizmet binasında çalışan kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.Güvenliği elinde pompolı tüfekle nasıl geçtiği bilinmeyen Bülent Özyürek (43) Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasına gelerek, burada görevli Muradiye Bektaş'a (42) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti. Bülent Özyürek, daha sonra aynı silahla intihar etti.Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Özel harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Özyürek ve Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Belediye binalarına girişte birçok güvenlik uygulaması mevcutken, elinde silahla binaya giren adama kimsenin engel olmaması skandal olarak nitelendirildi.Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor."Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."