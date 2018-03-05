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Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında çalışan sevgilisini silahla vuran kişi, aynı silahla intihar etti.

05 Mart 2018, Pazartesi 12:10
Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri
Esenyurt'ta bir kişi, belediyenin ek hizmet binasında çalışan kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Güvenliği elinde pompolı tüfekle nasıl geçtiği bilinmeyen Bülent Özyürek (43) Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasına gelerek, burada görevli Muradiye Bektaş'a (42) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.  Bülent Özyürek, daha sonra aynı silahla intihar etti. 
 

BİNAYA ELİNDE SİLAHLA NASIL GİRDİ?


Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Özel harekat polislerinin de arasında bulunduğu ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Özyürek ve Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 


 

GÜVENLİK SKANDALI!


Belediye binalarına girişte birçok güvenlik uygulaması mevcutken, elinde silahla binaya giren adama kimsenin engel olmaması skandal olarak nitelendirildi. 

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 


 

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA 


Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."



 


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