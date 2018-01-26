Son Dakika...Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu hakkında yakalama kararı



BU SÖZLERİ SOĞUK RÜZGARLAR ESTİRMİŞTİ

Serap Belovacıklı

Başkentte yürütülensoruşturması kapsamında,'ın oğluhakkında yakalama kararı verildi.AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.Eski, 2014 yılında Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuşmuş, bu konuşmada hükümeti eleştirmişti. Bu açıklama sırasında'ün tebessümü gözlerden kaçmamıştı.Kılıç, "Anayasa mahkemesinin siyasi amaçlarla hareket ettiğini söylemek ya da milli olmamamakla suçlamak içeriği ve derinliği olmayan sığ eleştirilerdir" demişti.Son yıllarda yargı alanında yaşananların toplumda yarattığı güvensizlik ve olumsuzlukların, Anayasa Mahkemesinin adeta bir temyiz makamı gibi algılanmasına yol açtığını kaydeden Kılıç, umut haline gelen bireysel başvuru yolunu kullananların sayısının çok büyük rakamlara ulaştığını söylemişti.Kılıç bu konuşmayı yaptığı sırada dönemin Başbakanı Erdoğan'ın çok gergin olduğu gözlenmişti.