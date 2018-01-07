Son dakika! Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası yalanlandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Buşehr'de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi. Arap basınının bu iddiası, birkaç saat sonra Ahmedinejad'ın avukatı tarafından yalanlandı