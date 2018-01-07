Son dakika! Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası yalanlandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın tutuklandığını iddia eden Arap El-Kuds El Arabi gazetesi, Tahran'daki 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin, Ahmedinejad'ı, dini lider Ali Hamaney'in de onayıyla ev hapsine almak istediği öne sürmüştü.
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Dünya manşetlerine çıkan bu iddianın ardından, Ahmedinejad’ın avukatı Adil Haydari, İran’ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Ahmedinejad’ın tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti.
RUHANİ VE HÜKÜMETİ SUÇLAMIŞTI
2017 Aralık ayı sonlarında Buşehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad, İran'ın "yanlış yönetimin" ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.
Yusuf Cevahir