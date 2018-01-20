Son dakika: Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara
’dan Bursa
’ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
13 ÖLÜ 42 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.
BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI
Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.
DÜN DE MUŞ'TA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş'ta meydana gelen trafik kazasında dereye uçan yolcu otobusundeki 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
İdil Janet Demiray