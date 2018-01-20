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Son dakika: Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi'nde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kaza sonrası ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi

20 Ocak 2018, Cumartesi 09:38
Son dakika: Eskişehir'de kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara’dan Bursa’ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.


13 ÖLÜ 42 YARALI


Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.




Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.



BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI


Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.


DÜN DE MUŞ'TA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ


Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş'ta meydana gelen trafik kazasında dereye uçan yolcu otobusundeki 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.


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