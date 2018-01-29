Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var

NOT BIRAKMIŞLARDI

ESRA EROL AÇIKLADI

Yaşar Can

İstanbul'da 21 yaşındaki Buse Şule Faris ve 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş, geriye bir not bırakarak kayıplara karıştı. Gelin görümceden dört gündür haber yok.Olay annenin kızını telefonla arayıp ulaşamaması ile ortaya çıktı. Kızının evine giden anne, "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." notuyla karşılaştı.Anne bunun üzerine polise giderek kayıp ihbarından bulundu. İki kadının da bebek yaşta iki çocuğu olduğu ve çocukları geride bıraktığı öğrenildi. Kadınlar giderken, evdeki bütün para, altın ve eşlerinin kredi kartlarını da yanına aldı.Evden kaçan Şule Buse ve görümcesi Gizem'den günler sonra haber var. Esra Erol canlı yayında açıkladı! Ayrıntılar az sonra...