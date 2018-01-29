Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var

Türkiye günlerdir kayıp gelin görümceyi konuşuyor. Günler sonra Buse Şule Faris ve Gizem Keleş'ten haber geldi...

Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var
İstanbul'da 21 yaşındaki Buse Şule Faris ve 22 yaşındaki görümcesi Gizem Keleş, geriye bir not bırakarak kayıplara karıştı. Gelin görümceden dört gündür haber yok.

NOT BIRAKMIŞLARDI


Olay annenin kızını telefonla arayıp ulaşamaması ile ortaya çıktı. Kızının evine giden anne,  "Anne biz gidiyoruz. Bizi aramayın. Peşimize düşmeyin..." notuyla karşılaştı.

Anne bunun üzerine polise giderek kayıp ihbarından bulundu. İki kadının da bebek yaşta iki çocuğu olduğu ve çocukları geride bıraktığı öğrenildi. Kadınlar giderken, evdeki bütün para, altın ve eşlerinin kredi kartlarını da yanına aldı.

ESRA EROL AÇIKLADI


Evden kaçan Şule Buse ve görümcesi Gizem'den günler sonra haber var. Esra Erol canlı yayında açıkladı! Ayrıntılar az sonra...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü

Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü
Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler

Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler
Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana'da nesli tükenmekte olan semender bulundu
Kerem Akça, 47. Rotterdam FF’nin 4 yarışma filmini değerlendirdi

Kerem Akça, 47. Rotterdam FF’nin 4 yarışma filmini değerlendirdi
Çocuklar tatilde Doğal Yaşam Parkı'na koştu

Çocuklar tatilde Doğal Yaşam Parkı'na koştu
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda unutulan ilginç eşyalar

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda unutulan ilginç eşyalar

Evde buzağı besleyen çiftçiye milletvekilinden teşekkür

Evde buzağı besleyen çiftçiye milletvekilinden teşekkür
Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor

Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor
Psikiyatristin verdiği ilaçlar yüzünden yaşam savaşı veriyor

Psikiyatristin verdiği ilaçlar yüzünden yaşam savaşı veriyor
12 bin yıllık mağarayı yazı tahtasına çevirdiler

12 bin yıllık mağarayı yazı tahtasına çevirdiler
TEM'de zincirleme kaza: İki kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza: İki kişi yaralandı