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Son dakika! Eto'o ayrılmak istediğini yönetime iletti

Süper Lig'in ekiplerinden Antayaspor'un tecrübeli forveti Samuel Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Son dakika! Eto'o ayrılmak istediğini yönetime iletti
Süper Lig'in ekiplerinden Antayaspor'un tecrübeli forveti Samuel Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
 

SORUNLAR ÇÖZÜLEMEDİ


Güney ekibinde daha önce de yönetimle sorun yaşadığı için ayrılmak istediği bilinen Eto'o kesin kararını verdi. Taleplerinin karşılanmadığına inanan efsane golcü sezon bitmeden ayrılık isteğini yönetime bildirdi. Samuel Eto'o için devrede olan kulüp ise Beşiktaş.

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Antalyaspor'da kaptanlık yapan takımın teknik direktörü olmadığında hocalık yapan Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.  (Aspor)


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