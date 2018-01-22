Son dakika! Eto'o ayrılmak istediğini yönetime iletti

SORUNLAR ÇÖZÜLEMEDİ

Erdinç Şahin

'in ekiplerindentecrübeli forvetiAntalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti.Güney ekibinde daha önce de yönetimle sorun yaşadığı için ayrılmak istediği bilinen Eto'o kesin kararını verdi. Taleplerinin karşılanmadığına inanan efsane golcü sezon bitmeden ayrılık isteğini yönetime bildirdi. Samuel Eto'o için devrede olan kulüp ise Beşiktaş.2.5 sezon önceimza atarak büyük bir sürprize imza atam, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.Antalyaspor'da kaptanlık yapan takımın teknik direktörü olmadığında hocalık yapan Eto'o Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. (Aspor)