Son dakika! Evkur Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop ile anlaşmaya vardı!

"EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

Erdinç Şahin

beIN Sports'un haberine göre;ile anlaşmaya vardı.Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor,'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga 2 ekibi Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop, özel nedenlerden dolayı kulüpten ayrılmak istediğini, kulübün de buna izin verdiğini açıklamıştı.Altıntop, konuyla ilgili, "Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.