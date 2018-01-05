Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor

Cim Bom
’un devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra
olacak gibi görünüyor.
Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu İstanbul’a
davet etti. İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı
yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.
SADECE YARIM SEZON KALACAK
Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.
İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edilecek.
Fanatik
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin