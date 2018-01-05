Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor

SADECE YARIM SEZON KALACAK

Erdinç Şahin

’un devre arasındaki ilk transferiolacak gibi görünüyor.Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceridavet etti. İtalyan menajerin bugünyöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edilecek.