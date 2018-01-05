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Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor

Fransız sol bek Patrice Evra’nın menaceri Pastorello’nun, Galatasaray’la masaya oturmak üzere bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi. Tarafların sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika! Evra bugün imzaya geliyor
Cim Bom’un devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra olacak gibi görünüyor.

Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu İstanbul’a davet etti. İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.
 

SADECE YARIM SEZON KALACAK


Prensipte yapılan anlaşmanın, kontrat şartlarında mutabakat sağlanması durumunda resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

İmzanın ilk etapta sezon sonuna kadar atılacağı, sözleşmeye 1 yıl da opsiyon eklenmesinin gündemde olduğu bildirildi. Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edilecek.

Fanatik

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