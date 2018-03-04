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Son dakika... Eyüp'te istinat duvarı yıkıldı

Eyüp'te yağmur nedeniyle parkın duvarı çöktü. 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 

04 Mart 2018, Pazar 14:53
Son dakika... Eyüp'te istinat duvarı yıkıldı
İstanbul'da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp'te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.  Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipleri duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor. 

ATAKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ


Beklenen yağış geldi. Sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyorİstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ


İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı'nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın zarar verdiği 5 araç itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.
 

YAĞIŞ 4 GÜN SÜRECEK


Bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, twitter üzerinden yaptığı açıklamada tüm yurtta yağmurun 4 gün daha süreceğini duyurdu. Şen şunları söyledi: "Mart bir daha kapıdan baktıracakmı acaba. bence her şey olabilir mart ayı herzaman sürprizler ayıdır."


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