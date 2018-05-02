Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

GELECEK TOPLANTI HAZİRANDA

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

KRİZDEN SONRA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

Mehmet Nuri Turan

ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 - 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.Analistler, FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. FED’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.FED Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.