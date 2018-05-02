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Son dakika... FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; FED beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 21:18
Son dakika... FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (FED) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre;  faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

GELECEK TOPLANTI HAZİRANDA


Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 - 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ


Analistler, FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. FED’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

KRİZDEN SONRA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKMIŞTI


FED Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.
 


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