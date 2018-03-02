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Son dakika! Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!


Son dakika haberi! Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi! Milli futbolcu bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmaya katıldı

Son dakika! Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi. Milli futbolcu, Beşiktaş maçı sonrası bu sabah Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe'de sezon başında Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer alan Ozan, sonrasında kesik yemiş ve formaya uzak kalmıştı. 22 yaşındaki orta saha devre arasında Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Uzun süredir formaya hasret olan Ozan Tufan, bu kararla birlikte formasına kavuşabilecek.
 

EN SON 13 ARALIK'TA FORMA GİYDİ!


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynadığı Strum Graz ve Vardar maçlarına 11'de çıkan Ozan, ligde de Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer almıştı. Gençlerbirliği maçında 2-1'lik galibiyette kritik rol oynayan 22 yaşındaki orta saha, bu sezon forma giydiği 14 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor deplasmanında terletmişti.


 

CRYSTAL PALACE'A TRANSFER OLUYORDU!


Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yolunu tutuyordu. İngiliz ekibinde Bakary Sako'nun yaşadığı sakatlık üzerine forvet bölgesine transfer yapma ihtiyacı doğmasıyla birlikte Palace yönetimi Ozan transferinden son anda vazgeçmişti.

 


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