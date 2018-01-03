Son dakika! Fenerbahçe'de Robin van Persie kadro dışı!

Robin van Persie Antalya
kampında takımla olmayacak. Hollandalı oyuncudan umudu kesen Aykut Kocaman
, yıldız ismi kampa götürmeme kararı alırken kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie
'yi bir sürpriz bekliyor olacak.
SAMANDIRA DEĞİL, DEREAĞZI
Antalya kampı sona erdiğinde ve Sarı Lacivert
li kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie
çalışmalarına Samandıra Can Bartu
Tesisleri
'nde devam edemeyecek. Tecrübeli forvetin yeni antrenman tesisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
olacak!
OZAN'A KISMİ AF!
Aykut Kocaman, Ozan Tufan
konusunda ise biraz daha itidalli davranıyor. Daha çok koşmasını istediği oyuncusunda başka oyuncuların örnek gösterildiği ters bir cevap alan Kocaman, Ozan'a takım bulmasını söylemişti.
Ozan'ı Antalya kampına davet edecek olan ve öğrencisine son bir şans daha verecek olan Kocaman, 22 yaşındaki oyuncunun hal ve tavırların a da özellikle dikkat edecek.
Fanatik
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin