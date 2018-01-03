Son dakika! Fenerbahçe'de Robin van Persie kadro dışı!

SAMANDIRA DEĞİL, DEREAĞZI

OZAN'A KISMİ AF!

Erdinç Şahin

kampında takımla olmayacak. Hollandalı oyuncudan umudu kesen, yıldız ismi kampa götürmeme kararı alırken kafile İstanbul'a döndüğünde de'yi bir sürpriz bekliyor olacak.Antalya kampı sona erdiğinde veli kafile İstanbul'a döndüğünde deçalışmalarına'nde devam edemeyecek. Tecrübeli forvetin yeni antrenman tesisi,olacak!Aykut Kocaman,konusunda ise biraz daha itidalli davranıyor. Daha çok koşmasını istediği oyuncusunda başka oyuncuların örnek gösterildiği ters bir cevap alan Kocaman, Ozan'a takım bulmasını söylemişti.Ozan'ı Antalya kampına davet edecek olan ve öğrencisine son bir şans daha verecek olan Kocaman, 22 yaşındaki oyuncunun hal ve tavırların a da özellikle dikkat edecek.