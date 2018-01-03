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Son dakika! Fenerbahçe'de Robin van Persie kadro dışı!

Robin van Persie Aykut Kocaman'ın devre arasında planlarında da bulunmuyor. Yıldız oyuncunun kadro dışı kaldığı ve Antalya kampına götürülmeyeceği öğrenilirken Hollandalı için bir kötü haber daha geldi. 

Son dakika! Fenerbahçe'de Robin van Persie kadro dışı!
Robin van Persie Antalya kampında takımla olmayacak. Hollandalı oyuncudan umudu kesen Aykut Kocaman, yıldız ismi kampa götürmeme kararı alırken kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persie'yi bir sürpriz bekliyor olacak.
 

SAMANDIRA DEĞİL, DEREAĞZI


Antalya kampı sona erdiğinde ve Sarı Lacivertli kafile İstanbul'a döndüğünde de Van Persieçalışmalarına Samandıra Can Bartu
Tesisleri'nde devam edemeyecek. Tecrübeli forvetin yeni antrenman tesisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri olacak!
 

OZAN'A KISMİ AF!


Aykut Kocaman, Ozan Tufan konusunda ise biraz daha itidalli davranıyor. Daha çok koşmasını istediği oyuncusunda başka oyuncuların örnek gösterildiği ters bir cevap alan Kocaman, Ozan'a takım bulmasını söylemişti. 

Ozan'ı Antalya kampına davet edecek olan ve öğrencisine son bir şans daha verecek olan Kocaman, 22 yaşındaki oyuncunun hal ve tavırların a da özellikle dikkat edecek.

Fanatik

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