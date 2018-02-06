Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Son dakika- Fenerbahçe'den MHK'ya istifa çağrısı

Trt Spor'da eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının hakemlerinin değiştirildiğini iddia etmişti. Fenerbahçe bununla ilgili açıklamada bulundu.

Son dakika- Fenerbahçe'den MHK'ya istifa çağrısı
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

MHK Başkanlarından Sayın Mustafa Çulcu’nun önceki akşam TRT Spor ekranlarında ortaya attığı vahim iddialara ilişkin olarak Kulübümüz tarafından yapılan açıklama üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, kamuoyu vicdanını olduğu gibi bizleri de hiçbir şekilde tatmin etmemiştir.
 
Nitekim bugünkü Habertürk Gazetesi’nin spor sayfasında, Sayın Mustafa Çulcu’nun iddialarını destekleyen, içerisinde Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddia ile açık mantık ilişkisi bulunan, skandal boyutunda yeni bir iddia daha ortaya atılmıştır. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaşlı bir futbolcunun aylar önce oynanan bir maçta, hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler sebebiyle tekrar karşı karşıya gelmemeleri için, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına atanan Mete Kalkavan’ın TFF’nin telkiniyle maçımıza atandığı iddiası yer almaktadır.
 
Sayın Mustafa Çulcu’nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu MHK tasarrufu, MHK’nın TFF Süper Lig Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK’nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK’nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzonspor, 2018 yılında galibiyete hasret

Trabzonspor, 2018 yılında galibiyete hasret
Fernandao: Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe

Fernandao: Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe
Super Bowl'da harcanan çılgın rakam: 16 milyar dolar

Super Bowl'da harcanan çılgın rakam: 16 milyar dolar
Flaş iddia! Hakemlerin değişme nedeni Caner Erkin…

Flaş iddia! Hakemlerin değişme nedeni Caner Erkin…
Cezayir’den Feghouli’ye kötü haber!

Cezayir’den Feghouli’ye kötü haber!
Belhanda ilk 11'e dönebilir

Belhanda ilk 11'e dönebilir
Fatih Terim: Bu takım yine ayağa kalkacak

Fatih Terim: Bu takım yine ayağa kalkacak
Neto dönüyor Mehmet Topal kurtuluyor!

Neto dönüyor Mehmet Topal kurtuluyor!
Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!

Fenerbahçe'de korkulan başa geldi! Mehmet Ekici kronik sakat!
Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi

Giannakopoulos’dan ceza sonrası Euroleague’den çekilme tehdidi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Opare'nin yalanı...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Opare'nin yalanı...