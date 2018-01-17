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Son dakika! Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli açıklaması!

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçında sakatlanan Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Genç yıldızın sezonu kapatma tehlikesi var.

Son dakika! Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli açıklaması!
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan GüveliZiraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Çekilen MR sonrasında Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Genç yıldızın sezonu kapatma tehlikesi var.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Yiğithan Güveli’nin, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekildi.

Yapılan tetkiklerde genç oyuncunun sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildi. Yiğithan’ın tedavisine başlandı.


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