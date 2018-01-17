Son dakika! Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli açıklaması!

Erdinç Şahin

'nin genç futbolcusu'ndaile oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.Çekilen MR sonrasında'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Genç yıldızın sezonu kapatma tehlikesi var.Futbolcumuz Yiğithan Güveli’nin, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekildi.Yapılan tetkiklerde genç oyuncunun sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildi. Yiğithan’ın tedavisine başlandı.