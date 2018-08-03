Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke özer FFP, İsmail Köybaşı ve Aatif ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi! Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.
İSMAİL VE AATIF DA YOK
NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.
Habertürk
İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya teslim ettiği kadro:
Erten Ersu
Carlos Kameni
Volkan Demirel
Hasan Ali Kaldırım
Mauricio Isla
Şener Özbayraklı
Serhat Kot
Martin Skrtel
Roman Neustadter
Yiğithan Güveli
Alper Potuk
Josef de Souza
Barış Alıcı
Eljif Elmas
Mehmet Ekici
Mehmet Topal
Oğuz Kaan Güçtekin
Ozan Tufan
Nabil Dirar
Giuliano
Andre Ayew
Mathieu Valbuena
Roberto Soldado