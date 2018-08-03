  • Haberler
  • Futbol
  • Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke özer FFP, İsmail Köybaşı ve Aatif ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi! Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu

03 Ağustos 2018, Cuma 11:12 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2018, Cuma 11:25
A A

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

İSMAİL VE AATIF DA YOK

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Habertürk

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya teslim ettiği kadro:

Erten Ersu

Carlos Kameni

Volkan Demirel

Hasan Ali Kaldırım

Mauricio Isla

Şener Özbayraklı

Serhat Kot

Martin Skrtel

Roman Neustadter

Yiğithan Güveli

Alper Potuk

Josef de Souza

Barış Alıcı

Eljif Elmas

Mehmet Ekici

Mehmet Topal

Oğuz Kaan Güçtekin

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Giuliano

Andre Ayew

Mathieu Valbuena

Roberto Soldado

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER