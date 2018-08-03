Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke özer FFP, İsmail Köybaşı ve Aatif ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi! Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu