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Son dakika... Ferhat Tunç’un hapsi istendi! Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç'un neden hapsi istendi?

Son dakika haberleri... Sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle, sanatçı Ferhat Tunç hakkında, ’Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Peki Ferhat Tunç kimdir, neden hapsi istendi, Ferhat Tunç vakası hakkındaki tüm gerçekler...

Son dakika... Ferhat Tunç’un hapsi istendi! Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç'un neden hapsi istendi?
Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Ferhat Tunç'un neden hapsi istendi? Bazı vatandaşlar ise Ferhat Tunç'un kim olduğunu merak ediyor. Yılların sanatçısı Ferhat Tunç kim? Ferhat Tunç bazı kesimlerce tanınmıyor. Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame,Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 

AYŞE ÇELİK MAHKEME ÇIKIŞI FERHAT TUNÇ İLE POZ VERDİ


FERHAT TUNÇ'UN REFERANDUM İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN HAPSİ İSTENDİ


İddianamede, Tunç’un, 25 Nisan 2017’de Twitter’dan paylaştığı, ’Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz’ mesajları nedeniyle, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.


 


AİHM'DEN TÜRKİYE'YE FERHAT TUNÇ CEZASI
 

Sanatçı Ferhat Tunç’un, 18 Nisan 2018’de İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.


FERHAT TUNÇ KİMDİR?


Ferhat Tunç; güneşin kutsal olduğu, ateşin suyla söndürülmediği Dersim’de 1964 yılında doğdu. Ferhat Tunç Lise öğrenimini tamamlamadan, 1979 yılında zorunlu olarak doğduğu kenti terk edip Almanya’ya ailesinin yanına yerleşti. Almanya’da, yarıda bıraktığı Lise öğrenimini tamamladıktan sonra, Mainz Üniversitesi’ne bağlı bir müzik okulunda kısa bir eğitim aldı. Bu arada “Kızılırmak” adlı ilk albümünü de çıkaran Ferhat Tunç, sonraki yıllarda Dersim ve Almanya sürecini şöyle tanımlayacaktı: “O yıllarda yaptığım müzik, içerik kaygısına düşmeden, ama devrimci ruha sahip amatörce bir süreçti”.

Ferhat Tunç, elde ettiği müzik birikimini, 1984’te Türkiye’den Almanya’ya giden müzisyen Orhan Temur’la başladığı çalışmaya aktardı ve ortaya “Bu Yürek Bu Sevda Var İken” albümü çıktı. 

Albümleri:

1- “Kızılırmak” Almanya–1982
2- “Bu Yürek Bu Sevda Var İken” Almanya–1984
3- “Vurgunum Hasretine”-1986
4- “Ay Işığı Yana Yana”-1987
5- “Yaşam Direnmektir”-1988
6- “İstanbul Konserleri–1”-1988
7- “Vuruldu”-1989
8- “Gül Vatan”-1990
9- “Ateş Gibi”-1991
10- “İstanbul Konserleri–2”-1992
11- “Firari Sevdam”-1993
12- “Özlemin Dağ Rüzgârı”-1994
13- “Kanı Susturun”-1995
14- “Kayıp”-1997
15- “Kavgamın Çiçeği”-1999
16- “Her Mevsim Bahardır”-2000
17- “Şarkılarım Tanıktır”-2002
18- “Nerdesin Ey Kardeşlik”-200
19- “Sevmek Bir Eylemdir”-2005
20- “Ateşte Sınandık” -2007″
21- “Çığlıklar Ülkesi” -2010
22- “Şuware Kırmanciye”-2012


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