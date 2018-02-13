Son dakika... Ferhat Tunç’un hapsi istendi! Ferhat Tunç kimdir? Ferhat Tunç'un neden hapsi istendi?



FERHAT TUNÇ'UN REFERANDUM İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN HAPSİ İSTENDİ



FERHAT TUNÇ KİMDİR?

Can Hakman

Herkes bu sorunun cevabını arıyor: Ferhat Tunç'un neden hapsi istendi? Bazı vatandaşlar ise Ferhat Tunç'un kim olduğunu merak ediyor. Yılların sanatçısı Ferhat Tunç kim? Ferhat Tunç bazı kesimlerce tanınmıyor. Sanatçıhakkında, sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame,Büyükçekmece 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.İddianamede, Tunç’un, 25 Nisan 2017’de Twitter’dan paylaştığı, ’Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz’ mesajları nedeniyle, ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.Sanatçı’un, 18 Nisan 2018’de İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.; güneşin kutsal olduğu, ateşin suyla söndürülmediği Dersim’de 1964 yılında doğdu. Ferhat Tunç Lise öğrenimini tamamlamadan, 1979 yılında zorunlu olarak doğduğu kenti terk edip Almanya’ya ailesinin yanına yerleşti. Almanya’da, yarıda bıraktığı Lise öğrenimini tamamladıktan sonra, Mainz Üniversitesi’ne bağlı bir müzik okulunda kısa bir eğitim aldı. Bu arada “” adlı ilk albümünü de çıkaran, sonraki yıllarda Dersim ve Almanya sürecini şöyle tanımlayacaktı: “O yıllarda yaptığım müzik, içerik kaygısına düşmeden, ama devrimci ruha sahip amatörce bir süreçti”.Ferhat Tunç, elde ettiği müzik birikimini, 1984’te Türkiye’den Almanya’ya giden müzisyen Orhan Temur’la başladığı çalışmaya aktardı ve ortaya “Bu Yürek Bu Sevda Var İken” albümü çıktı.Albümleri:1- “Kızılırmak” Almanya–19822- “Bu Yürek Bu Sevda Var İken” Almanya–19843- “Vurgunum Hasretine”-19864- “Ay Işığı Yana Yana”-19875- “Yaşam Direnmektir”-19886- “İstanbul Konserleri–1”-19887- “Vuruldu”-19898- “Gül Vatan”-19909- “Ateş Gibi”-199110- “İstanbul Konserleri–2”-199211- “Firari Sevdam”-199312- “Özlemin Dağ Rüzgârı”-199413- “Kanı Susturun”-199514- “Kayıp”-199715- “Kavgamın Çiçeği”-199916- “Her Mevsim Bahardır”-200017- “Şarkılarım Tanıktır”-200218- “Nerdesin Ey Kardeşlik”-20019- “Sevmek Bir Eylemdir”-200520- “Ateşte Sınandık” -2007″21- “Çığlıklar Ülkesi” -201022- “Şuware Kırmanciye”-2012