Son dakika! Fernandao'ya 2 maç ceza

2 MAÇ CEZA

Erdinç Şahin

’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederkentedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.sporcusu'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir.PFDK BaşkanıAv. E. Polat YILMAZ