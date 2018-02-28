Son dakika! Fernandao'ya 2 maç ceza

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe
’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederken Fernandao’yu
tedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti.
2 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş.
sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA
'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN
ve13.000.- TL PARA CEZASI
ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ
Erdinç Şahin