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Son dakika! Fernandao'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'ya 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi

28 Şubat 2018, Çarşamba 16:22
Son dakika! Fernandao'ya 2 maç ceza
TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi saha olayları ve kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sevk ederken Fernandao’yu tedbirli olarak “hakaret” gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmişti. 
 

2 MAÇ CEZA


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 55 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ


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